人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【しゃぶ葉】しゃぶ葉の鴨しゃぶとイベリコ豚食べ放題が最高に美味しすぎて感動！期間限定の超人気フェアで鴨肉を食べ過ぎて秋を感じた爆食女【大食い】」と題した動画を公開。動画内では、山崎さんが「秋のキノコとカモシャブフェア」の魅力を余すところなくレポートし、豪快な食べっぷりとグルメなコメントが光った。 冒頭で「焼き鳥にハマりすぎて、