ダイソーをパトロールしていると、キーホルダー売り場で視界に入ったこちらの商品。ギョロッとしたおめめとぽってりとしたボディが絶妙に可愛くて、即カゴINしてしまいました。見た目にインパクトがあるので、旅行カバンの目印にも◎また、とある仕掛けも隠されていて、地味にクオリティの高いアイテムとなっていますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：たまごのカラ付マスコットキーホルダー（ギョロ目とり）価格：￥22