¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÆ£°æ·òÂÀÏº»á¤¬9·î10Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¿¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡ÄATSUSHI¤½¤Ã¤¯¤ê·Ý¿Í¤Î¡È¼ÕºáÅê¹Æ¡É²áµî¤Ë¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¤È¤â¤á¤¿¡È±Ê¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡É¤â¡Ô¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó·Ï¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¡¢¥ä¥Ð¤¤Àâ¡×¤ÏÆü¡¹Î©¾Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¡Ô¥Þ¥Í¤äÀ¼¥Þ¥Í¤Ê¤É¤È°ã¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤âÅØÎÏ¤»¤º¤ËÇä