立石は2年連続で大学日本代表入りした強打の内野手全日本大学野球連盟は12日、公式ホームページでプロ野球志望届を更新。ドラフト会議の目玉ともされる立石正広内野手（創価大）ら新たに8人が公示された。立石は今年の日米大学野球選手権大会で2年連続大学日本代表に選出された逸材。2年春には東京新大学野球リーグで“打撃3冠”と強打の内野手として評価されている。ほかにも六大学リーグ通算18勝の外丸東眞投手（慶大）ら