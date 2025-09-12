¥É¥é¥Õ¥ÈÌÜ¶Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¡¡·ÄÂç¥¨¡¼¥¹¤é¤â¡Ä¿·¤¿¤Ë8¿Í¸ø¼¨¤Ç41¿Í¤Ë
Î©ÀÐ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç³ØÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï12Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥×¥íÌîµå»ÖË¾ÆÏ¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤â¤µ¤ì¤ëÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤é¿·¤¿¤Ë8¿Í¤¬¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î©ÀÐ¤Ïº£Ç¯¤ÎÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿°ïºà¡£2Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÅìµþ¿·Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¡ÈÂÇ·â3´§¡É¤È¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°ÄÌ»»18¾¡¤Î³°´ÝÅìâÃÅê¼ê¡Ê·ÄÂç¡Ë¤é¤¬¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÄó½Ð¼Ô¤Ï41¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë