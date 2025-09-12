人気YouTuberのはじめしゃちょーが12日、東京・秋葉原のスニダン トレカ秋葉原店で行われた『PSA×スニダン パートナーシップ締結 発表会』にゲストとして登壇した。【写真】すごい！申請者第1号になったはじめしゃちょーフリマアプリ「SNKRDUNK」（スニダン）を運営するSODAと、世界最大のトレーディングカード鑑定・グレーディング機関「PSA」を運営するCollectors Universe Japan合同会社が業務提携を締結し、その第1弾とし