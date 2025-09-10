中国の80周年戦勝節を契機に6年ぶりに実現した北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の中国訪問で朝中ロ3カ国連帯の最後のパズルが合わされた。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は執権以降、頻繁に会ってきた。朝ロ首脳は2023年9月の金委員長の極東訪問と2024年6月のプーチンの平壌（ピョンヤン）訪問で急速に密着した。ベトナム・ハノイ朝米首脳会談の1カ月前だった2019年1月の首脳会談から6年間なかった朝