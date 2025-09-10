離婚でイメージアップするというのは、比較的珍しいケースかもしれない。サッカー元日本代表の松井大輔との離婚を発表したタレント、加藤ローサに対しては、同情以上に前向きなコメントが並ぶ記事が目立っている（関連記事：「離婚発表として巧みな高等戦術」なぜ加藤ローサに称賛の声が集まるのか「出演番組で行ったことで炎上リスクを回避」）。一方で「親目線」から、今回の離婚に不安を感じた人もいるのだという。数多