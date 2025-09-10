静岡県伊東市議会で不信任が可決された田久保真紀市長が１０日、「議会を解散する」と議長に通知した。田久保市長は午前１０時に中島弘道議長と面会。「議会を解散する」とする書類を提出した。田久保市長は市議会で不信任決議案が全会一致で可決され、１１日までに辞職するか議会を解散するかの選択を迫られていた。これを受け、４０日以内に市議選が実施される。市長は「地方自治法の規定に基づき令和７年９月１０日に議会