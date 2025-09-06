「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月29日（金）〜9月5日（木））、Glossyで注目した数字をご紹介します。700人 マイテレサ、買収したYNAPで大規模レイオフ 昨年末にヨークス・ネッタポルテ（YNAP）を買収したマイテレサは、統合作業の一環として最大700人の従業員を削減する見込みだ。高級EC事業の一本化を進める狙いがある。2002年 プロエンザ・スクーラー、初の外部＆女性クリエイティブディレクター誕生米