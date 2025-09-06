「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月29日（金）〜9月5日（木））、Glossyで注目した数字をご紹介します。

700人

マイテレサ、買収したYNAPで大規模レイオフ

昨年末にヨークス・ネッタポルテ（YNAP）を買収したマイテレサは、統合作業の一環として最大700人の従業員を削減する見込みだ。高級EC事業の一本化を進める狙いがある。

2002年

プロエンザ・スクーラー、初の外部＆女性クリエイティブディレクター誕生

米ラグジュアリーブランド「プロエンザ・スクーラー」は、2002年の創業以来初めて、外部からクリエイティブディレクターを迎えた。就任したのは、ブランド「ディオティマ」創業者のレイチェル・スコット。初の女性リードでもあり、世代交代・文化的転換の象徴となる。初コレクションは2026年2月に発表予定。

$150

ポスト・マローンのブランド「オースティン・ポスト」がパリでランウェイデビュー

歌手ポスト・マローンによるブランド「オースティン・ポスト」が、パリでランウェイデビュー。カール・ラガーフェルド旧邸を会場に、生馬やバドライトでの乾杯といった演出も話題に。商品は米国製デニム、ルケーシーのカウボーイブーツ、ジャック＝マリー・マージュのサングラスなどをラインナップ。価格帯は150ドルから600ドル未満。

130周年

スワロフスキー、記念コレクションと世界巡回展を展開

スワロフスキーは創業130周年を迎え、白鳥をモチーフにした「ウィーン・コレクション」を発表。クリエイターズ・ラボのコラボレーション、世界巡回展「Masters of Light」（次回はハリウッド開催）、店舗での没入型体験を予定している。2024年には黒字転換、2025年上半期には有機的成長率5％を記録。［原文：Luxury Briefing: How Canadian outerwear brands are navigating new tariffs/Fashion Briefing: How Aldo is leaning on TikTok for its continued comeback］編集部