ＪＲＡ史上初の快挙だ。土曜札幌１Ｒ２歳未勝利戦（ダート１７００メートル）で、１番人気のリピース（牝２歳、栗東・前川恭子厩舎）が好位から鮮やかに差し切って勝利。騎乗したのは小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸＝で、管理するのは今年３月に開業した前川恭子調教師（４８）＝栗東。ＪＲＡでは初めてとなる女性調教師と女性ジョッキーによる勝利となった。前川師はこれがＪＲＡ通算５勝目で、これまでの４勝は菅原明、