ロンドン＝工藤武人】英国のアンジェラ・レイナー副首相が５日、不動産購入を巡る不祥事で辞任した。辞任を受け、スターマー首相は内閣改造を実施し、後任の副首相にデビッド・ラミー外相を任命した。外相にはイベット・クーパー内相を横滑りさせた。７月に政権発足２年目に入った労働党のスターマー政権は支持率が低迷しており、内閣改造で巻き返しを図りたい考えだ。副首相に任命されたラミー氏は法相も兼務し、法相だった