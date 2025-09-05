ソフトバンク―楽天戦プロ野球・ソフトバンクの23歳・笹川吉康外野手が5日、本拠地みずほPayPayドームで行われた楽天戦で今季1号2ランを放った。打球速度は驚異の177キロという弾丸ライナー。福岡のファンを騒然とさせた。9点リードの7回だ。1死二塁の場面で打席に立った笹川は、楽天・今野が投じたカットボールを豪快に引っ張った。強烈な弾丸ライナーは右翼テラス席へ突き刺さる今季1号2ラン。あっという間の一撃で、見るも