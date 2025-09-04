キャンパーの間で話題の調理グッズをダイソーで発見！『キャンプマルチグリドル（25cm）』は、アルミ合金製で薄くて軽い形状が特徴的。それでいて、焦げ付きにくくてお手入れが簡単。アウトドアシーンではもちろん、おうちでも熱々メニューが楽しめるという優秀なアイテムでした。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キャンプマルチグリドル（25cm）価格：￥1,100（税込）サイズ（約）：25cm販売ショップ：ダイソー話題の調