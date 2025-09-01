Æ±µï¤¹¤ëÇìÉã¤ËÆÇ¤Î¤¢¤ë¿¢Êª¤ÎÍÕ¤òº®¤¼¤¿Ì£Á¹½Á¤ò°û¤Þ¤»¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¾¯Ç¯¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¤Î18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ï¤³¤È¤·7·î¡¢»Ô¸¶»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÇìÉã¡ÊÅö»þ52ºÐ¡Ë¤ËÆÇ¤Î¤¢¤ë¥­¥ç¥¦¥Á¥¯¥È¥¦¤ÎÍÕ¤ò¹ï¤ó¤ÇÌ£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤Æ°û¤Þ¤»»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥­¥ç¥¦¥Á¥¯¥È¥¦¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥¢¥ó¥É¥ê¥ó¤È¤¤¤¦ÆÇÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Ì£Á¹½Á¤Ë¤ÏÃ×»àÎÌ¤ËÃ£¤¹¤ëÎÌ¤ÎÍÕ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ