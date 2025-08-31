31日午前10時50分頃、諏訪市湖岸通り2丁目の市道で、軽トラックや軽乗用車など複数台がからむ事故がありました。警察によりますと、下諏訪方面から走ってきた軽トラックが追突事故を起こした後、そのまま走り、100メートルほど進んだところで、対向してきた軽乗用車と衝突したとみられています。この事故で、軽トラックを運転していた60代とみられる男性が意識不明の状態だ病院に搬送されました。このほか、軽乗用車に乗って