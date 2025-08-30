タレント・小林礼奈が３０日に自身のブログを更新。再婚相手との初めての子どもである第２子を妊娠したことを発表した。「いつも応援ありがとうございます！この度、新しい命を授かりました。現在妊娠５ヶ月で、出産予定は２月を予定しております」と報告。「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが…娘をいつも大事にしてくれる彼となら、楽しみながら乗り越えていけると思ってます！！」とつ