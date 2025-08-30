映画『プラダを着た悪魔2』の撮影がついにスタートした。2006年に公開されたオリジナル版は、有名ファッション誌「ランウェイ」の編集長アシスタント職を得たアンディ（アン・ハサウェイ）が、公私の区別なくこき使う鬼編集長ミランダ（メリル・ストリープ）や、意地悪な先輩エミリー（エミリー・ブラント）の要求にヘトヘトになりながらも、仕事の楽しさに目覚めていく様子を描いたオシゴト映画。アンやメリル、エミリーらオリ