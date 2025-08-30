AI、スマホ、電化製品、自動車…身の回りのあらゆるものに不可欠な「半導体」。世界でデジタル化が進む中、急速に進化している。かつて半導体で世界一の座にいた日本。復活を目指して最後の賭けに出ている“国策企業”ラピダスは、今年7月、最先端2ナノ半導体の試作に成功したと発表した。対して、台湾は…「1.4ナノの工場は2つとも台湾で建設します」。台湾の国家発展委員長、劉鏡清氏は日本テレビの単独インタビューでこう明かし