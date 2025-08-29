2023年8月10日ジャイアンツ戦以来、749日ぶりの白星【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦で5回1失点9奪三振の力投を見せ、749日ぶりの勝利投手となった。疲労の色も見えた降板後のベンチ。歩み寄るデーブ・ロバーツ監督に見せた“振る舞い”が「こういう所が凄すぎる」「人間性がハンパなく素晴らしい」と称賛の声が寄せられた。3