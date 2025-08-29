NPB通算で368試合に登板…10勝16敗23セーブを記録オイシックス新潟は29日、三上朋也投手が今季限りで現役を引退することを発表した。三上は球団を通じて「ベイスターズ、ジャイアンツ、オイシックスでの12年間を支えてくださった全ての皆様に感謝申し上げます」などのコメントを発表している。36歳右腕は「ファン、チームメート、球団関係者の方々に恵まれ、幸せなプロ野球人生を送ることができました。 シーズンはまだ1か月あ