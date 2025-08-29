NPB通算で368試合に登板…10勝16敗23セーブを記録

オイシックス新潟は29日、三上朋也投手が今季限りで現役を引退することを発表した。三上は球団を通じて「ベイスターズ、ジャイアンツ、オイシックスでの12年間を支えてくださった全ての皆様に感謝申し上げます」などのコメントを発表している。

36歳右腕は「ファン、チームメート、球団関係者の方々に恵まれ、幸せなプロ野球人生を送ることができました。 シーズンはまだ1か月あります。最後の1球まで野球と向き合います。12年間ありがとうございました」とコメントを綴っている。

三上は2013年ドラフト4位でDeNAに入団。入団1年目の2014年から65試合に登板して1勝4敗、21セーブを記録。防御率は2.33をマークしていた。翌年からは21、59、61、65試合に登板するなど、救援陣を支えた。

2022年10月に戦力外通告を受けて、2023年は巨人でプレー。育成契約から支配下選手登録を勝ち取り、22試合に登板したが、2年連続で戦力外となった。2024年からオイシックス新潟に移籍していた。NPB通算は368試合に登板し、10勝16敗、23セーブ。121ホールドで防御率は3.22だった。 （Full-Count編集部）