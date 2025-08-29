加藤伸一氏が21年目に引退を決意、不完全燃焼だった“ラスト”大阪近鉄バファローズは2004年シーズンを持ってオリックス・ブルーウエーブに吸収合併された。当時近鉄の一員だった加藤伸一氏（KMGホールディングス硬式野球部監督）はその年のオフに現役引退を決意した。1983年に鳥取・倉吉北からドラフト1位で南海ホークスに入団してから4球団を渡り歩き、プロ21年目のことだった。「まだやりたいと思っていたんですけどね……」