【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INI・池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）＆高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）、日向坂46・金村美玖が、8月28日放送の『プレバト！！』に出演する。 ■『プレバト！！』「一筆書きアート」＆「色鉛筆」の2本立て 今回は熱いアート系査定の2本立て。「一筆書きアート」と「色鉛筆」の才能ランキングが放送される。 「一筆書きアート」は今回、