スマホは個人情報そのものと言ってもいいのではないでしょうか？スマホの置き場所ひとつで、ママに隠したいことがある……など旦那さんの心が透けて見えることがあるようです。『旦那がスマホを枕の下に置いて寝るようになった。怪しすぎない？カマをかける案はないかな。ロックしていることは知っているけれど、パスワードまではわからない』旦那さんの行動の小さな変化が、投稿者さんの心に大きな不安をもたらしているよう。