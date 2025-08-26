¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡¢ÃæµïÀµ¹­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢8·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡Ø¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¾åÌø¾»É§¥¢¥Ê¤¬¡¢ÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¼ÁÌä¤·¡¢ÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ø°ìÀÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¤È¤­¤Ã¤Ñ¤ê²óÅú¡£¾ï¤Ë¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤­¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·