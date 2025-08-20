カシオ計算機は8月20日、光る鍵盤で演奏をサポートする「光ナビゲーションキーボード」の新モデルとして「LK-540」「LK-340」の2機種を発表した。発売日は8月28日で、価格はオープン。上：LK-540（LK-540WE）、下：LK-340○「LK-540」はホワイト／ブラックの2色展開「光ナビゲーションキーボード」は、鍵盤が光って弾く場所を示すため、誰でも気軽に演奏を楽しめるキーボード。子供から大人まで幅広い年齢層に支持されている。「LK