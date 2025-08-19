（台北中央社）台湾7県市を対象にした飲食店の格付け本「台湾ミシュランガイド」2025年版の星獲得店が19日発表され、3軒が最高評価の三つ星を獲得した。ホテル「パレ・デ・シン」（君品酒店）内の中華料理店「頤宮」は8年連続での三つ星となった。昨年までは台北、中部・台中、南部・台南、高雄の4都市を対象としていたが、今年は新たに北部・新北市、新竹県、新竹市が評価対象に追加された。台湾版の発表は8回目。「頤宮」の他、