警察庁から依頼を受けたフリマアプリ「メルカリ」が実弾として使われるおそれのある「空の薬きょう」などについて、7月から出品を禁止したことがわかりました。「メルカリ」は警察庁から依頼を受け、先月21日から「空の薬きょう」などを出品の禁止項目に加えました。過去に出品された薬きょうなどの商品も削除を進めているということです。警察庁によりますと、銃刀法などでは「空の薬きょう」の所持を禁止していないほか、出品を