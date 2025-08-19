俳優・坂口健太郎（34）との“2ショット”が波紋を呼んでいる世界的大スターであるBLACKPINKのリサ（28）。8月14日に、今年2月に発売されたソロアルバムに収録されている曲のショートフィルムが公開され、その中でリサと坂口は恋人役を演じた。16日にリサはインスタグラムを更新し、ショートフィルムでの坂口との仲睦まじいオフショットを披露したのだが、その中には坂口の腕にリサが噛みつく写真も。オフショットということもあっ