写真撮影に応じるトランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領および欧州首脳陣＝１８日、ホワイトハウス/Alex Brandon/AP（ＣＮＮ）米アラスカでトランプ大統領と１５日に会談したロシアのプーチン大統領は、ウクライナと欧州諸国に対し、自らが「重要な進展」と呼ぶものを「妨害」しないよう警告した。これは西側の同盟を分裂させようとする典型的な試みだった。欧州の答えは、ホワイトハウスで１８日に行われた会合だった