現地８月17日に開催されたDFBポカールの１回戦で、今夏に堂安律が加入したフランクフルトがドイツ５部のエンガースと対戦。５−０の大勝を収めた。この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、フランクフルトでの公式戦デビューを飾った堂安だ。１点リードの45分、ジャン・ウズンの浮き球パスに抜け出して、ワントラップから左足のシュートを突き刺すと、54分には敵陣ボックス内に侵入して、狙い澄ましたシュートをゴール左隅