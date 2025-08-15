元西武の松坂大輔さん（44＝スポニチ本紙評論家）が15日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。好投手同士の投げ合いとなった夏の甲子園第2試合の西日本短大付（福岡）―聖隷クリストファー（静岡）の試合を解説した。聖隷クリストファーの先発は2年生左腕の高部陸。切れのある直球を武器に9三振を奪った投球を「ストレートがいい。ゾーンがアバウトでも球威も切れもあるので押していけるん