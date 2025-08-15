◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―４ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１５日・バンテリンドーム）中日の井上一樹監督が１５日、今季限りでの現役引退を表明した中田翔内野手をねぎらった。「ドラゴンズで、もうひと花咲かせるつもりで来てくれたんだろうけど、故障しがちってところで本人もやきもきしてた。（中田が）残した数字とか、日本ハム、巨人、中日と渡り歩いたってところでインパクトは残している。惜しい人材というか、個性の
