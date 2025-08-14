中日の中田翔内野手（36）が14日、自身のインスタグラムを更新。日本ハム時代のユニホームを着た後ろ姿の写真を投稿し、ファンからはさまざまな憶測の声が上がった。中田は腰痛のために5月13日に出場選手登録を抹消され、6月20日のウエスタン・リーグ阪神戦で実戦復帰。7月10日のウエスタン・リーグオリックス戦で実戦復帰後初アーチを放ち、今月7日に出場選手登録された。しかし、代打で3打数無安打のまま、12日に出場選手