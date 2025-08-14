◆阿寒湖特別・３歳上２勝クラス（８月１７日、札幌競馬場・芝２６００メートル）マンハッタンカフェ（０１年）、ファインモーション（０２年）と後のＧ１馬を輩出してきた出世レースに、今年も期待の３歳馬が出走してくる。フィーリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）は初の２６００メートル戦だった前走の開成山特別で、先行して上がり３ハロン最速の脚で抜け出す快勝。祖母に１０年の阪神JFを勝ったレ