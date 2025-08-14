米国シリコンバレーで遺伝子検査で知能指数（ＩＱ）が高い子どもを選択する文化が広がっている。一部では生命倫理に反すると懸念を示しているが、胚ＩＱ予測の正確度がそれほど高くないと指摘する声も出ている。米紙ウォールストリートジャーナル（ＷＳＪ）は１２日（現地時間）、シリコンバレーが位置するカリフォルニアのベイ地域で、ヒト胚芽の遺伝子検査を提供するスタートアップの現状を伝えた。これらの企業は、複数の胚芽の