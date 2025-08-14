【ロンドン＝工藤武人】英ＢＢＣなどによると、英国のラミー外相が今月８日、休暇で英国を訪問中のバンス米副大統領と池でコイ釣りに興じた際、釣りに必要な許可証を取得していなかった。ラミー氏は環境庁に対して書面で「事務的ミス」を認め、許可証の費用を支払った。ラミー氏は南東部ケント州の邸宅にバンス氏を招き、会談前に近くで釣りを楽しんだ。ケント州のあるイングランドでは１３歳以上が淡水魚の釣りをする場合、許