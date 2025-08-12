俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(8月29日公開)と、松本理恵監督、ボンズフィルム制作でTVアニメ化が決定している『運命の巻戻士』が同じタイムループを扱った作品として公式トリビュートビジュアルが公開となった。『８番出口』と『運命の巻戻士』のコラボビジュアル『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計170万ダウンロード超のヒットを記録したゲーム『８番