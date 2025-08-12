バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY’s モンキー・D・ルフィ（エルバフ）」(1,320円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年1月発送予定。LUFFY’sは、ファンと『ONE PIECE』が共に続ける冒険を記憶していくプロダクト。『ONE PIECE』のロゴの形をヒントに導き出されたフォルム。サイズは「ルフィ」の身長から割り出した1/20の全高約8.6cm。「ONE PIECE