◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（12日、東京ドーム）4位に浮上した中日の先発は大野雄大投手です。自身4連勝と調子がよく、前回7月29日に巨人戦で投げたときにも6回5失点ながら、打線の援護もあり、白星を挙げています。巨人は先発2戦目の左腕、森田駿哉投手。前回のヤクルト戦では村上宗隆選手にインハイを投げ込んだりと、度胸あるピッチングを見せていましたが、この日も、中日のクリーンアップ相手に強気で攻め込めるか注目