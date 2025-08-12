ディズニーの実写映画『シャッフル・フライデー』の日本版声優キャスト第2弾として、竹内栄治、浪川大輔、原康義の参加が発表された。【写真】金曜の朝、娘×2、ママ、おばあちゃんの体が入れ替わって大混乱！『シャッフル・フライデー』場面写真本作は、怪しい占いをきっかけに、シングルマザーのアンナ（リンジー・ローハン）、家族を支える祖母のテス（ジェイミー・リー・カーティス）、娘のハーパー（ジュリア・バターズ