辻希美、第5子のゲップをする顔と初の笑顔を公開「可愛い過ぎだろぉ涙」
2025年8月12日 17時13分

辻希美が12日にブログで、第5子の「ゲップ」をする表情を公開した
やり方は「令和版」だといい「か、か、か、可愛い過ぎだろぉ涙」と投稿
さらに最後には「初笑顔」として、笑顔をみせる第5子の写真も披露している

◆辻希美が第5子の「ゲップ」と「初笑顔」を公開
ジジババがbabyに会いに来てくれました
ameblo.jp
記事を読む