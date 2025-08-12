ニューストップ > 国内ニュース > なかやまきんに君の会社から800万円を詐取か 元マネージャー補助の男… なかやまきんに君 時事ニュース 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン なかやまきんに君の会社から800万円を詐取か 元マネージャー補助の男を逮捕 2025年8月12日 16時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと なかやまきんに君の会社で、マネージャーの補助をしていた男 嘘の話を持ちかけ、会社の資金800万円を騙し取った疑いで逮捕された 警視庁は、同様の手口で別の人からも金を騙し取ったとみて捜査している 記事を読む おすすめ記事 ガールズバー2人死亡で鑑定留置 41歳容疑者、地検浜松支部 2025年8月12日 13時1分 「新規事業立ち上げへの融資を頼まれている。一部を貸してほしい」知人男性から750万円詐取か 茨城県の会社員の男を逮捕 京都府警 容疑を否認 他にも数千万円規模の金銭トラブルか 2025年8月8日 10時0分 （まとめ）日経平均は761円高で4日続伸 TOPIXは初の3,000ポイント台 2025年8月8日 17時1分 「あっぱれ！」の後に「人間の所業じゃない」 張本勲さんは、なぜサンモニで原爆体験を語りだしたのか 2025年8月10日 20時10分 重盛さと美 音楽活動でギャラ800万円のオファーもまさかの大胆行動で大損「思いっきりお尻を出した」 2025年8月8日 22時58分