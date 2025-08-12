アルナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド(40)の恋人ジョージナ・ロドリゲスさん(31)が11日、自身のインスタグラム(@georginagio)で婚約を明かした。ロドリゲスさんは左手薬指に大きなダイヤモンドの指輪を着け、互いの手を重ねた写真をアップ。スペイン語で結婚の誓いの言葉を意味する「Sí, quiero.」とともに「En esta y en todas mis vidas.(この人生でも、そしてこれからの人生でも)」と綴っ