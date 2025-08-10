自社の田んぼでドローンを撮影する社員＝海老名市（泉橋酒造提供）泉橋酒造（海老名市）は稲の収穫作業前に生育状況を把握できる「酒米の予測技術」の特許を出願した。県立産業技術総合研究所（産技総研、同市）と千葉大学と共同の取り組みで、無人機ドローンと特殊カメラを使い、酒米の品質を判断できるとされるタンパク質含有率を「見える化」した。同酒造会社の橋場友一社長は「収穫前に仕込みに適した酒米を短時間で選定が可