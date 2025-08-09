「新たな局面の最も目立つ標的」。ロシアのウクライナ侵攻局面で論争的な人物となったドイツ防衛産業企業ラインメタルのアーミン・パッペルガー最高経営責任者（ＣＥＯ）に対して海外メディアが出した評価だ。欧州を揺るがしたロシアの動きで企業は反騰したが、企業を率いるトップはハイブリッド戦争の真ん中に立っているということだ。ブルームバーグ・ビジネスウィークは５日、「ロシアの秘密戦争とドイツＣＥＯに対する暗殺謀議