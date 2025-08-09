水橋保寿堂製薬株式会社は、新プロジェクト「日本一の美肌プロジェクト」発足発表会を2025年7月31日（木）に、富山オーバード・ホールにて開催。当日は、医療専門家・地元生産者などの関係者が集い、地域と連携したスキンケア開発の意義と可能性について話し合った。新プロジェクト「日本一の美肌プロジェクト」は、地球温暖化や紫外線の影響により年々深刻化する現代人の肌トラブルに着目し、“日本一肌に優しい県”とされる富山