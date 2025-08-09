富山で「日本一の美肌プロジェクト」がスタート / ココロミルが描く予防医療の未来【まとめ記事】
水橋保寿堂製薬株式会社は、新プロジェクト「日本一の美肌プロジェクト」発足発表会を2025年7月31日（木）に、富山オーバード・ホールにて開催。当日は、医療専門家・地元生産者などの関係者が集い、地域と連携したスキンケア開発の意義と可能性について話し合った。新プロジェクト「日本一の美肌プロジェクト」は、地球温暖化や紫外線の影響により年々深刻化する現代人の肌トラブルに着目し、“日本一肌に優しい県”とされる富山の豊かな自然資源と、水橋保寿堂製薬が培ってきた製薬技術を活かして、肌ケアの在り方を根本から見直すことを目指している。同時に、地元資源を活用した持続可能な商品づくりを通じて地域の活性化にもつなげ、美容と社会の未来に貢献する。
「誰もが“大切な人を失う後悔”をしなくて済む未来をつくりたい」──この想いから誕生したのが、東京都新宿区に本社を構えるヘルスケアスタートアップ、ココロミル株式会社（Kokoromil）だ。創業者であり代表取締役の林大貴氏は、2019年に母親を突然亡くした経験をきっかけに、「病気で後悔しない社会へ」というミッションを掲げ、2021年に同社を設立した。ココロミルは、ウェアラブル型心電計とクラウド解析により、心疾患のリスクやメンタルの状態を“見える化”し、利用者に早期の“気づき”を与えることで、予防医療の実現を目指している。
■米ぬかを化粧水にアップサイクル！富山で「日本一の美肌プロジェクト」がスタート
■心疾患の早期発見で後悔しない社会へ！ココロミルが描く予防医療の未来【IVS2025】
■映像が途切れない、シームレス表示に対応！4入力1出力のHDMI切替器
サンワサプライ株式会社は、HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクターなどに簡単に切り替え出力できるHDMI切替器「SW-UHD41RSL」を発売した。4K/30Hz対応の高精細映像を途切れることなくシームレスに切り替えられる。また、自動スキャン、リモコン操作、アップ／ダウンスケーラー、オーディオ分離機能を搭載し、多様な使用シーンで快適な映像プレゼンテーションを実現する。切り替え後、1秒以内に映像表示ができるシームレス切り替え機能を搭載している。映像が表示されるまでのタイムラグがないので、複数メンバーでの会議やプレゼンテーション時などにストレスフリーな操作が行える。
■Makuake総合ランキングでNo.1を獲得！縦横間自在に差し込めるスリムタップの6個口タイプ
サンワサプライ株式会社は、縦横間自在に差し込めるユニークな6個口のスリムタップ「TAP-SLIM6UCシリーズ」を発売した。Makuake総合ランキングでNo.1を獲得したタップの新ラインアップが、ついに満を持して登場した。隙間を余すことなくプラグを差せる革新的な夢の電源タップだ。クラウドファインディングサイト「Makuake」にて、総合ランキングNo,1※ を獲得、応援金額 11,000,000円以上を達成した、差し込みの自由度の高いスリムタップの6個口バージョンだ。※2025年6月6日時点
■TypeCポートを2個増設可能！USB Type-Cケーブルの0.5m/1.5m
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、TypeCポートを2個増設可能で、PD92Wにも対応しているハブとケーブルが一体となっている人気のSB Type-ケーブルの0.5ｍ（400-HUBC34SBK）と1.5m（400-HUBC34SBK）を発売した。従来別々で準備をする必要があった充電ケーブルとUSBハブが1つに合体。コンパクトな設計で、パソコンやタブレットなど持ち外で仕事をする際に、ビジネスバッグの中身をすっきりと整理できる。会議や外出時に必要な機器をまとめて接続できる便利な一体型設計により、持ち物を減らせてコンパクトに持ち運べる。
